Boluspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Boluspor: Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kağan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic.

Galatasaray: Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata

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Ercan Ertan
Muhabir