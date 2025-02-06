Boluspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Boluspor: Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kağan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic.
Galatasaray: Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata
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