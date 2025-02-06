Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla 2. golüne imza attı

İHA
Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde 2. gol Cenk Tosun'un ayağından geldi. Mücadeleye 11'de başlayan Cenk, 49. dakikada yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.
PENALTIDAN GOLÜ BULDU
Topu alarak beyaz noktaya geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA DA AĞLARI SARSMIŞTI
Bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkan Cenk, Adana Demirspor maçında gol sevinci yaşamıştı.
Deneyimli golcü UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev yaptı.
55 DAKİKA OYNADI
33 yaşındaki futbolcu Erzurumspor FK karşılaşmasının 55. dakikasında yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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