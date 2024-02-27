Chatzigiovanis, Fenerbahçe'ye slalom gol! Savunmayı ipe dizdi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda yapılan tur mücadelesinde ev sahibi takım Ankaragücü'nde Yunan futbolcu Anastasios Chatzigiovanis, ilk yarıda şık bir gol kaydetti.
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Fenerbahçe atağında sağ kanattan son çizgiye inen Mert Müldür orta açmak istedi, Ankaragücü savunması topa müdahalede bulundu.
Hızlı gelişen hücumda ceza alanına doğru yönelen Chatzigiovanis, ceza sahası yayı üzerinden sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top uzak köşeden ağlara gitti.
İkinci golünü attı
Şık bir slalom golü atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 27. maçında 2. golünü kaydetti.
Yetenekli isim, ilk golünü İskenderunspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında atmıştı.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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