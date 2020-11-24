Çorum FK, Altınordu maçında hükmen yenik sayıldı

Türkiye Kupası'nda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK koronavirüs vakaları sebebiyle sahaya çıkamadı. TFF kuralları gereği konuk ekip 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda evinde Çorum FK ile karşılaşması gereken Altınordu, koronavirüs vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atladı.

"ALTINORDU MAÇINA KATILAMAYACAĞIZ"

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur önceki gün kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 kişilik futbolcu kadromuzundan 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullanmıştı.