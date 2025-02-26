Çorum FK, kupada Boluspor'u iki golle geçti
Haber Merkezi

Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

ÇORUM FK, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Çorum FK, 41. dakikada Taha İbrahim Rençber ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Arda Işık, 48. dakikada skora dengeyi getirdi ama Abdullah Güler, 77. dakikada karşılaşmayı Çorum FK'ye kazandıran golü attı.

İKİ TAKIM DA ELENDİ

Çorum kupaya 3 puanla veda ederken, Boluspor ise 3 maçta 3 yenilgiyle grup aşamasını tamamladı.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor