Davinson Sancez bu sezonki 3. golünü kaydetti

İHA

Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların ilk golü savunma oyuncusu Davinson Sanchez’den geldi.

TOPU, AĞLARLA BULUŞTURDU

Müsabakanın 51. dakikasında Dries Mertens’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

3. GOLÜNÜ ATTI

28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Kolombiyalı futbolcu ligde de Rizespor ve Beşiktaş maçlarında da rakip fileleri havalandırdı.

Maça 11’de başlayan Davinson Sanchez 90 dakikada sahada kaldı.