Deniz Türüç: Hakem ikinci yarı kötüydü

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Başakşehir, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki ekip de grup aşamasına 1'er puanla başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, "Maçın ilk yarı ve başlangıcı bizim adımıza çok iyi oldu. Gol bulan da bizdik. Skorun verdiği durumla beraber bizi geriye doğru ittiler. Bu tarz maçlarda bunlar oluyor. Burada oynamak da kolay değil. Galatasaray'ın da duran topları çok tehlikeli, gol yemek üzdü. Maçın geneline bakarsak bence 3 puan hak eden bizdik. Hakemi de ilk yarı tebrik ediyorum. Müthiş bir maç yönetti. İkinci yarı bir o kadar kötüydü. Her maçın senaryosu farklı. Bu sefer kendi evimizde oynayacağız. Farklı bir senaryo olacaktır. Dominant bir şekilde kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. 3 puana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

LİGDE DE KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Başakşehir, kupanın ardından pazar günü lig maçında karşı karşıya gelecek.