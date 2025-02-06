İlginç anlar! Dries Mertens, kramponlarını ısıttı
Haber Merkezi

Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde 1. Lig takımı Boluspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Galatasaraylı yıldız isim Dries Mertens'in hareketi gündem oldu.

KRAMPONLARINI ISITTI

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde kamera tarafından görüntülenen Mertens'in soğuk hava karşısında aldığı önlem dikkat çekti.

Belçikalı futbolcunun -1 derecelik hava karşısında kramponlarını nefes yoluyla ısıttığı görüntülendi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor