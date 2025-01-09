Efe Akman: Benim için çok özel bir gece oldu

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Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki ekip de grup aşamasına 1'er puanla başladı.

"OKAN HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Efe Akman, ilk 11'de ilk defa başladığının altını çizerek, "Benim için çok özel bir gece oldu. 7-8 senedir altyapısında, 3 senedir A takımında olduğum çocukluk aşkımda ilk defa ilk 11'de sahaya çıktım. Okan hocama teşekkür ediyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Penaltı kaçırdık. Pozisyonlar da vardı. Kupada da ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçtan ders çıkaracağız ve lig maçında galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Başakşehir, kupanın ardından pazar günü lig maçında karşı karşıya gelecek.