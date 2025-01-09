Elias Jelert: Daha fazla süre almak isterim

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Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki ekip de grup aşamasına 1'er puanla başladı.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Elias Jelert, "Penaltı pozisyonu oldu, evet ama bazen atıyorsunuz bazen atamıyorsunuz. Baskı altında bu tür şeyler olabiliyor. Bu akşam 3 puan alabilirdik. Kaotik bir oyun vardı. Çok fazla uzun top ve ikinci top vardı. 3 puan alabilirdik ama 1 puanla yetinmek zorundayız. Daha fazla süre almak isterim açıkçası. Her gün daha fazla öğreniyorum. Danimarka ile Türkiye arasında fark var ama ben elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.