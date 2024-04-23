Emre Belözoğlu: Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Öncelikle söylemem gerekiyor, bütün oyuncularla gurur duyuyorum. Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu sene kendi adıma üzgün olduğum yer, skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul'a ümitli bir şekilde gideceğiz" dedi.

Morutan'ın sakatlığı

Belözoğlu, karşılaşmada sakatlık yaşayan Olimpiu Morutan için, "Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu" cevabını verdi.

"Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok"

Alexis Flips'in performansının sosyal medyada eleştirilmesini değerlendiren Belözoğlu, "Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Aleks bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben bir oyuncu transfer ederken ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Bugün performansında eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Bizim ailemize küfür edecekler, biz şikayetçi olduğumuzda bize yalvaracaklar, yok öyle bir dünya! Bu ülkede bu düzelmedikten sonra benim oyuncum ve ben mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.