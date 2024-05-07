Emre Belözoğlu, saha kenarında çılgına döndü! Sarı kart çıktı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'la oynanan Türkiye Kupası rövanş maçının ilk yarısında hakem Zorbay Küçük'ün verdiği karar sonrasında adeta çılgını döndü.

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Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Golsüz eşitlikle sona eren tur mücadelesinin rövanşında siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Başkent ekibini konuk etti.

Bu müsabakanın ilk yarısında ise tansiyon yükseldi ve saha içerisinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Ankaragücü'nde Riad Bajic, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Emre Belözoğlu'ndan sert tepki

Teknik direktör Emre Belözoğlu bu kararı beğenmedi ve hakeme sert bir tepki gösterdi.

Hakem Zorbay Küçük, saha kenarında adeta çılgına dönen Belözoğlu'na da sarı kart gösterdi.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)