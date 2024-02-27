Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratına yanıt Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasına ilişkin, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

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Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ligde son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bizim adımıza kötü bir senaryo vardı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Tek maçın avantaj olabileceğini düşünüyordum. En büyük pay oyuncu arkadaşlarımın. Çok hak etmediğimiz maçlar da kaybettik. Bugün karşılığını aldık. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum, emeklerine sağlık" sözlerini sarf etti.

Taraftarla olan ilişkisine değinen Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri camia ile bütünleşerek bu enerjiyi yakaladık. Taraftarımız bana destek verdi. Buraya gelirken bir söz verdik. Bu sözü yerine getirmek istiyoruz. Ankaragücü her zaman en iyisini hak ediyor. İnşallah verdiğim sözü yerine getiririm. Bugün isteyen, arzu eden bir takım vardı. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Küfürlü tezahürata yanıt

Fenerbahçe taraftarlarının maçın son anlarında kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasını değerlendiren Belözoğlu, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.