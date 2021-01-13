Emre Kılınç'a sinirlenen Diagne direğe kafa attı

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Türkiye Kupası maçının 85. dakikasında Emre Kılınç'a kızınca direğe kafa attı. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye Kupası son 16 turunda dün gece oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilginç bir an yaşandı.

DİREĞE KAFA ATTI

Mbaye Diagne, zorlu mücadelenin 85. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'ten pası alan Emre Kılınç'ın çaprazdan şutundan sonra arkadaşına tepki gösterdi ve direğe kafa attı.

Pozisyonda arka direkte boş olan yıldız forvet pas alsaydı büyük ihtimalle golü atacaktı ancak Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir topu sağ ayağıyla çıkarmayı başarmıştı. Diagne de bu pozisyonun ardından önce başını gökyüzüne çevirdi, bağırdı ve ardından direğe kafa attı.