Ernest Muçi: Derbide oynamak için sabırsızlanıyorum Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Konyaspor'u saf dışı bıraktıkları kupa maçının ardınan açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ernest Muçi, "Bizim için önemli bir maçtı. Yapmamız gerekeni yaptık ve kazandık. Yarı finale çıktık. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki derbi maçına odaklandık. Bizim ve taraftarlarımız için önemli bir derbi maçına çıkacağız" dedi.

"Derbide oynamak için sabırsızlanıyorum"

22 yaşındaki Arnavut futbolcu, Galatasaray ile ligde oynanacak derbi maçla ilgili, "Umarım maçı kazanır ve onları mutlu ederiz. Derbi maçlarındaki harika atmosferden kendi aramızda konuşuyoruz. Ben de bu derbi maçını oynamak için sabırsızlanıyorum. Önemli bir maç olacak. Bizim hedefimiz kazanmak" ifadelerini kullandı.