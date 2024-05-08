Ernest Muçi: Finale çıktığımız için mutluyuz Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş'ta turu getiren golü kaydeden Ernest Muçi, finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu.

Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Ernest Muçi, maçın ardından basın mensuplarına, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Herkes bizden galibiyet ve finale çıkmamızı bekliyordu. Taraftara bizlere gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Her topa, mücadeleye girdiğimiz, karakter gösterdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır. Finale çıktığımız için mutluyuz" açıklamasında bulundu.

"Taraftarımız için önemli bir galibiyetti"

Statta oluşan atmosferin işlerini kolaylaştırdığın belirten 23 yaşındaki Arnavut futbolcu, "Bu takım, bu atmosferi her zaman hak ediyor. Bu atmosfer bize çok yardımcı oldu, maçta her şeyimizi verebildik. Hepimiz için, taraftarımız için önemli bir galibiyetti" diye konuştu.