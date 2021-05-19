Erzun Yanal: Birçok oyouncu kaybederek buraya geldik

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a mağlup olan Antalyaspor'un hocası Erzun Yanal, zor bir sezonda bu noktaya gelmelerinin de başarı olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor, Beşiktaş'a 2-0 yenildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi:

“Oyunun başında çok erken gol yedik. Arkasından istediğimiz oyun planında değişiklik yapmak isterken 2’nci gol geldi. İkinci yarıda pozisyon üstünlüğünü sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik. Rakibimizi kutluyorum. Geldiğimiz noktada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz."

"BU NOKTAYA BİRÇOK OYUNCUMUZU KAYBEDEREK GELDİK"

"Transfer yasağımız varken oyuncu kaybettik. Birçok sorunla başa çıkarken oyuncularımızın hem saha içinde hem saha dışında özverileri çok büyüktü. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde oyuncuların daha iyi olmaları için plan yapmamız gerekiyor. Podolski ve Nuri dışında genç ve gelişecek oyuncularımız var. Bugüne gelmek, burada sahaya çıkmak çok zordu. İyi anlaşılması gereken bir şey var ki bu takım buraya birçok oyuncusunu kaybederek geldi."



