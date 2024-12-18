Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekipleri Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Erzurumspor FK oldu.
ERZURUMSPOR FK, TUR ATLADI
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan Toni Tasev ve 69. dakikada Cengizhan Bayrak kaydetti.
Sakaryaspor'da Demirhan Yılmaz, maçın 88. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
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