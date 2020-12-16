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Eskişehirspor'daki forma skandalının perde arkası
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 11:32
- Güncelleme : 16.12.2020 - 11:37
Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Eskişehirspor'u ağırlayan Rizespor, rakibini 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.
Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.
Eskişehirsporlu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek isteyen Samudio, genç futbolcunun formasını vermek istememesi üzerine şaşkınlık yaşamıştı.
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Uzun süre ısrar etmesine rağmen formasını vermeyen Buğra, para işareti yaparak cezasının olduğunu söylemişti.
CEZASI 250 TL
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehir ekibinin, forma değiştiren futbolculara 250 TL ceza kestiği ortaya çıktı.
FORMA GÖNDERİLDİ
Yaşanan skandalın sosyal medyada duyulması üzerine olayın üstüne örtmeye çalışan Eskişehirspor yönetiminin, Buğra'nın formasını Samudio'ya gönderdiği ve fotoğraf çekmesini istediği belirtildi.