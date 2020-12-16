Euro
9.5114
-0.23%
Dolar
7.7954
-0.52%
Altın
466.01
-0.28%
Borsa
1.407
0.84%
Bitcoin
152.295
1.14%
EXEN Coin
10.68
-0.65%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C
    Eskişehirspor'daki forma skandalının perde arkası

    Eskişehirspor'daki forma skandalının perde arkası

    Rizespor-Eskişehirspor maçının ardından Samudio'nun forma değiştirme isteğini geri çeviren Buğra Çağlıyan'ın, 250 liralık cezayı yememek için formasını vermediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 11:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Eskişehirspor'u ağırlayan Rizespor, rakibini 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

    Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.

    Eskişehirsporlu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek isteyen Samudio, genç futbolcunun formasını vermek istememesi üzerine şaşkınlık yaşamıştı.

    Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi - İZLE

    Uzun süre ısrar etmesine rağmen formasını vermeyen Buğra, para işareti yaparak cezasının olduğunu söylemişti.

    CEZASI 250 TL

    Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehir ekibinin, forma değiştiren futbolculara 250 TL ceza kestiği ortaya çıktı.

    Eskişehirspor daki forma skandalının perde arkası #1

    FORMA GÖNDERİLDİ

    Yaşanan skandalın sosyal medyada duyulması üzerine olayın üstüne örtmeye çalışan Eskişehirspor yönetiminin, Buğra'nın formasını Samudio'ya gönderdiği ve fotoğraf çekmesini istediği belirtildi.

    Eskişehirspor daki forma skandalının perde arkası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir