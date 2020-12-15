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Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi

Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi

Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka forması olmadığı için formasını Samudio'ya veremedi.