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- Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi
Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi
Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka forması olmadığı için formasını Samudio'ya veremedi.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 17:32
- Güncelleme : 15.12.2020 - 17:36
Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Süper Lig ekibi Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı
FORMASINI VEREMEDİ
Öte yandan maçta 3 golden daha çok dikkat çeken başka bir olay yaşandı.
Eskişehirsporlu 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan, Rizespor'a 3-0 yenildikleri kupa maçından sonra formasını değiştirmek isteyen Samudio'ya maddi anlamda kötü günler geçiren kulübünün tasarruf yapmak için forma değiştirmeye izin vermediğini anlatmaya çalıştı. Durumu ilk başta anlayamayan Samudio önce şaşkınlık yaşadı ancak sonrasında formasını Buğra'ya verdi.
Bu anlar sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı.
Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi - İZLE