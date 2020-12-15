Euro
9.5367
-0.06%
Dolar
7.8468
-0.05%
Altın
466.95
1.13%
Borsa
1.397
0.6%
Bitcoin
151.800
1.00%
EXEN Coin
10.76
0.65%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi

    Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka forması olmadığı için formasını Samudio'ya veremedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 17:32
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 17:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi

    Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Süper Lig ekibi Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı

    Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi #1

    FORMASINI VEREMEDİ

    Öte yandan maçta 3 golden daha çok dikkat çeken başka bir olay yaşandı.

    Eskişehirsporlu 16 yaşındaki futbolcu Buğra Çağlıyan, Rizespor'a 3-0 yenildikleri kupa maçından sonra formasını değiştirmek isteyen Samudio'ya maddi anlamda kötü günler geçiren kulübünün tasarruf yapmak için forma değiştirmeye izin vermediğini anlatmaya çalıştı. Durumu ilk başta anlayamayan Samudio önce şaşkınlık yaşadı ancak sonrasında formasını Buğra'ya verdi.

    Bu anlar sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı.

    Eskişehirsporlu futbolcu parasızlıktan formasını veremedi - İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir