Eyüp Aydın: Allah'a şükür bu maçı kazandık

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Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımda 44. dakika şık bir gol atan Eyüp Aydın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜMÜ ATTIM"
Attığı golü anlatan genç futbolcu, şunları dedi:
Top ayağıma geldiğinde oturuşundan hissettim. Ya direkte patlayacak ya da direkten girecek diye düşündüm. Allah'a şükür nasip oldu ve Galatasaray'daki ilk golümü attım.
"İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİK"
Mücadeleyi değerlendiren 20 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
İyi başlamadık oyuna ama daha sonra iyi oynadık. İlk yarıyı da 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda da fişi çektik. Allah'a şükür bu maçı kazandık. İstanbul'a döneceğiz.
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