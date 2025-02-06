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Eyüp Aydın: Allah'a şükür bu maçı kazandık

Eyüp Aydın: Allah'a şükür bu maçı kazandık Galatasaray'ın genç oyuncusu Eyüp Aydın, Boluspor maçının ardından "İyi başlamadık oyuna ama daha sonra iyi oynadık. İlk yarıyı da 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda da fişi çektik. Allah'a şükür bu maçı kazandık" dedi.