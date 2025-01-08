Eyüpspor, kupada Boluspor'u tek golle geçti

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Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi takım Eyüpspor oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.

BOLUSPOR, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükselen Eyüpspor, kupanın bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Boluspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.