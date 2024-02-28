Fahrudin Omerovic: Beşiktaş'ı tebrik ediyorum

AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş, yarı finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Yarı finale yükselen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"

Omerovic, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligi düşünerek daha fazla rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk devrede lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama futbol hata oyunu. Sevindirici olan Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesi. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı. İlerleyen dönemde bize çok katkı sağlayacak. Kalan 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli.