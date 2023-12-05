Fatih Karagümrük, Belediye Derincespor karşısında üç golle turladı Türkiye Kupası 4. tur maçında Fatih Karagümrük, Belediye Derincespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek tur atladı.

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Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı yaşanıyor.

Alparslan Erdem yönetimindeki Süper Lig takımı Fatih Karagümrük ile Turhan Sofuoğlu'nun çalıştırdığı 2. Lig ekibi Belediye Derincespor, kupa maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı.

Karagümrük, tur atladı

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahim Dresevic, 37. dakikada Furkan Şeker (K.K), ve 49. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Belediye Derincespor, tek golünü 63. dakikada penaltıdan Okan Baydemir ile buldu.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, adını bir üst tura yazdırdı. Belediye Derincespor kupaya veda etti.