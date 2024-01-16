Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u eledi Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 5. eleme turunda sahasında Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Süper Lig takımı Fatih Karagümrük ile Taner Araz yönetimindeki 2. Lig ekibi Kırklarelispor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı.

Turu Serdar Dursun getirdi

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 54 ve 84. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.

Serdar Dursun, attığı bu iki golle Fatih Karagümrük'ü kupada bir üst tura çıkardı.