Fatih Karagümrük, kupada Rizespor'u tek golle geçti

Haber Merkezi

Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımı Rizespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi takım Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

KARAGÜMRÜK, ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI

Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 1. Lig'de hafta sonunda Iğdır FK'ye konuk olacak.

Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Hatayspor'a konuk olacak.