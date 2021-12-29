Fatih Karagümrük son 16'da yerini aldı

Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'u 4-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, son 16 turuna yükseldi.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u ağırladı.

11. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, ceza sahasına ortaladı. Luckassen'in altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-0.

25. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Luckassen'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adnan Uğur, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu Borini'ye aktardı. İtalyan oyuncunun kale önünde dokunduğu meşin yuvarlak, ağlara gitti: 2-0.

32. dakikada Fatih Karagümrük, üçüncü golü buldu. Ceza yayının gerisinde kaleyi cepheden gören bir noktadan kullanılan serbest atışta, Biglia'nın şık vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

KARAGÜMRÜK SON 16’DA

43. dakikada kırmızı-siyahlı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaleci Egeman Gençalp'in hatalı pası sonucunda araya giren Erhun Öztümer'in dokunduğu top, ceza sahası içinde bulunan Vato Arveladze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda kaleciyle karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 4-0 üstün gitti.

Müsabakasının ikinci yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bodrumspor ise kupaya 5. turda veda etti.