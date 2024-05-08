Fatih Karagümrük'ü farklı geçen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor, ilk maçını 3-2 kazandığı Türkiye Kupası yarı final maçının rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi. Bordo-mavililer, finalde Beşiktaş ile kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş müsabakalarının heyecanı yaşandı.

Süper Lig ekiplerinin mücadelesinde Tolunay Kafkas yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk maçı Trabzonspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlanan tur mücadelesinin rövanşında kazanan yine bordo-mavililer oldu.

Karadeniz ekibi ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Trabzonspor, rahat turladı

İlk yarısı golsüz sona eren maçta golleri 54. dakikada Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. dakikada (pen) ve 77. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Umu Bozok'a bıraktı.

Trabzonspor ile Beşiktaş kupa için mücadele edecek

Trabzonspor'un finaldeki rakibi, Ankaragücü'nü eleyen ve ligde de üçüncülük yarışı verdiği Beşiktaş oldu.

Türkiye Kupası finali 23 Mayıs'ta oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

Kupada 16. final

Trabzonspor 16. kez finale mücadele edecek. Bordo-mavili ekip çıktığı 15 finalde 9 defa kupaya uzanmayı başarmıştı.

Son olarak 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yenmişti.

Beşiktaş ile 5. final

Trabzonspor, Beşiktaş ile daha önce 4 kez Türkiye Kupası finali oynadı. Bu maçlar sonucunda 2 kez Trabzonspor, 2 kez de Beşiktaş kupayı kazanmayı başardı.