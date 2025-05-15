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Gaziantep’te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı 19. kez kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"NASİP BAZEN BÖYLE BİR ŞEY"

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke şunları dedi:

"Önce Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. İkinci olarak benim için değerli olan buraya gelen taraftarlarımızı sevindiremedik. Bizim için çok değerli bir maçtı. 3 stoper değiştirmek zorunda kaldık. İlk 5-10 dakikada 10 gündür çok iyi çalıştığımız pozisyondan cezalandırıldık. Nasip bazen böyle bir şey. İki maçın en iyi oyuncularımızdan Batagov sakatlandı, Okay'ı oraya koymamız, üçüncü bölgede çok daha işler yapabilirdik, Ozan'ın pozisyonu var. Kırılma anları hep lehimize oldu."

HAKEM TEPKİSİ

Hakem kararına tepki gösteren Fatih Tekke "İkinci yarıda 2-0 geriye düştük 46. dakikada. Yüzde yüzlük bir faul! Çok üzgünüm. Bu tip maçlarda daha fazla istememiz lazımdı. Biraz daha yukarıda oynamamız lazımdı. Sadece üzgünüm. Beklediğimin çok altında oynadık." açıklamasını yaptı.

"GÜÇLÜ KADROLARA KARŞI EŞİT, DENK OYNAYABİLECEK ŞEKİLDE ADIMLAR ATMALIYIZ"

Gelecek sezonla ilgili konuşan Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın içinde üzülmek, ağlamak, bunlar insanı güçlendiren duygular. Ben hayatım boyunca pes etmedim. Geldiğimizden bu yana finale gelmek de değerliydi ama kupayı almamız gerekiyordu. Bunu başarısızlık olarak değerlendirebilirim. Daha iyi olabilirdik, bugün de aynı şekilde. Bundan sonra gelecek senenin inşası için doğru adımlar atacağız. Güçlü kadrolara karşı eşit, denk oynayabilecek şekilde adımlar atmamız gerekiyor. İnşallah seneye daha iyi olacak. Ama bugün üzgünüz. Bu bize uykusuzluk, gözyaşı, acı verebilir ama taraftarımızla aynı duyguları yaşıyorum."

"NASİP DİYECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ"

Fatih Tekke yayıncı kuruluşa ayrıca "Benim için üzüntülü bir gün. Bu kupaya çok ihtiyacımız vardı. Yeniden, sıfırdan başlayacağız. Bunu da yapabilecek güçteyiz. İki yarının iki başlangıcı 2-0, bu kadar kolay olmamalıydı. Hatalar oluyor, nasip diyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Üzüntümüzü kabul edeceğiz ve rakibimizi tebrik edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, TARAFTARLARDAN, AİLEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke şu cümleleri kurdu:

"Galatasaray takımını tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Onların yaşadığı duyguyu ben de yaşıyorum. Maç her iki devrenin ilk dakikalarında bitti. Küçük bir hata bize pahalıya mal oldu. Batogov'un sakatlanması sonrası Okay ikinci yarıya başladık. Sonrasında ilk dakikada yediğimiz ikinci golle fark ikiye çıktı. Daha sonra toparlamaya çalıştık ama olmadı. Uzun toplarda ve ikinci toplarda kazanılan pozisyonlar ve sonuç iki maçta da mağlubiyet. Performans olarak yüksekte olmamız gerekiyordu ama olmadı. Tüm sezonun telafisi olacak bir maçtı. Gelecek sezon için ciddi bir enerji ve emek harcıyoruz. Bu sezon böyle bitti. Bundan sonra daha genç oyunculara şans vereceğim. Gelecek yılın takımını oluşturmak için çalışacağız. Çok üzgünüm, taraftarlardan, ailemden özür dilerim. Biraz daha zorlamalıydık. Seneye çok daha dinamik bir takım olmamız gerekiyor"

"AVRUPA HEDEFİNİN OLMAMASI PLANLARIMI ETKİLEYECEK"

Avrupa hedefi ile ilgili de konuşan Fatih Tekke şu şekilde konuştu:

"Avrupa hedefinin olmaması planlarımı etkileyecek. Özellikle transfer durumlarını etkileyecek. Önemli oyuncuları izliyorduk ve bu durum bizim için dezavantaj. Bizim hedefimiz net iyi oyuncular almak. Her anlamda iyi olabilecek yada alanında iyi oyunculara almamız gerekiyor. Camia olarak bu sezonu mutlu geçirmedik. Trabzonspor tekrar yarışan bir takım olması lazım. Tartışılmayacak bir kadro kurmamız gerekiyor. Bir aydır bu konuda çalışıyoruz. Ama bunu belli şartları var. Bazen oyuncu istemiyor, bazen maddi sıkıntılar oluyor, bazen menajer sorun oluyor. Opsiyonlu mevkiler olup her oyuncunun iyi olması gerekiyor. Herkes tarafından kabul görecek çok iyi futbolcular ve takım kurmak zorundayız. Seneye başarılı olmak istiyorsak bu şart"

"İKİNCİ YARIDAKİ GOL POZİSYONUNDA VAR'A GİTMİYORSA SIKINTI VAR"

Seremoniye çıkmama ile ilgili soruya da cevap veren Tekke şöyle konuştu:

"Ben 1994 yılında futbola başladım. Şu an 2025'teyiz. Hiçbir olumsuz durumum yok. Hakemlerin bir çoğunu tanımam bile. Ama ikinci yarıdaki gol pozisyonunda VAR'a gitmiyorsa sıkıntı var. Bundan ben de bıktım. İnsan bir şey söylememi bekliyor. Bana da gına geldi. Kadromuz ve gücümüz belli. Mücadeleye devam ediyoruz. Daha fazla mücadele ettiğimizde kimse ne istiyorsa yapabilir"

"BU RİSKİ DE BEN ALDIM"

Takımın oyunu ile ilgili ve Batagov'un sakatlanmasının takım oyunu nasıl etkilediğiyle ilgili soruya da cevap veren Fatih Tekke şunları söyledi: