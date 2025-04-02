İHA

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK’yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"DAHA CESUR OLMALIYIZ"

Tekke, hiç beklemedikleri anlar yaşadıklarını ve çok yorulduklarını belirterek, şunları dedi:

Fiziksel olarak yoğun bir maç oldu. Top bizdeyken olumlu işler yaptık ancak takım savunmasında daha iyi olmamız gerekiyor. Rakibin net bir pozisyonu yoktu ama yaptığımız hatalardan dolayı 2 gol yedik. Daha cesur olmalıyız.

"FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Takımın mücadelesine dikkat çeken Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Belki de böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Arkadaşı için koşma, mücadele etme gibi önemli değerler ön plandaydı. Yorulduk ama artık bunu bir kenara bırakıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız.

"İYİ KOKULAR ALMADIM"

Maçın hakem performansı ile ilgili gelen soruya kısa bir yanıt veren Tekke, "Kısa ve öz konuşacağım; ben kenardan iyi kokular almadım" diyerek hakem kararlarına tepki gösterdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNAYACAĞIZ"

Oyunun son bölümünde 9 kişi kaldıktan sonra duygusal bir oyun sergilediklerini belirten Tekke, şu şekilde konuştu: