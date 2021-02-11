Fatih Terim: Abdulkadir Bitigen'in lehimize penaltı vermesini beklemiyoruz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-2 kaybettikleri Alanyaspor mücadelesinde maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ziaraat TÜrkiye Kupası çeyrek finalinde 3-2 kaybettikleri Alanyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Genel basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruları cevaplayan tecrübeli teknik adam, "Abdulkadir Bitigen'in lehimize penaltı vermesini beklemiyoruz" diyerek şunları söyledi:

"DEMEK Kİ ROTASYON GEREKİYORMUŞ"

"İyi oyun devam etsin diye fazla da rotasyon yapmadım ama yapmak lazımmış demek ki. Hiç alakası yokken 2'ye 1 gol yedik. Hiç aklımızda yokken ikinci golü de yedik. Futbolda oluyor bunlar. Alanyaspor'u kutluyorum."





"9-10 DAKİKALAR VARKEN BİZE 5 DAKİKA UZATMA"

"Ama 42. dakikada Emre'nin ayağına bir basma var. VAR'a gitmiyor. O pozisyona bir bakmak lazım. Emre belki feryat etse verebilir de... Devreye 2-1 girsek başka bir maç olabilirdi. Antalyaspor maçıydı galiba yine Abdülkadir Bitigen var. 9-10 dakikalar varken bize 5 dakika uzatma veriliyor."





"ARTIK SADECE LİGE KONSANTRE OLACAĞIZ"

"Ben hep 'Mağlup da olsan oyununla gurur duyacaksın' derim. İkinci yarı hiç pozisyona sokmadan 3-0'ın altından kalkmaya çalıştık. Pozisyon vermedik. Direkler var. Artık sadece lige konsantre olacağız. Yine de üzgünüm."

"YAPILAN TRANSFERLER DOĞRU GİBİ"

Fatih Terim, ara transfer döneminde yaptıkları transferlerin isabetli olduğunu söyledi.

Yeni oyuncuların resmi müsabakalardaki son 8 golün 7'sine imza attığının hatırlatılması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Gedson Fernandes'in fizik kalitesinin yükselmesine, daha fit olmaya ihtiyacı var. Kendisinin antrenman eksiği var. İki hafta karantinada kaldı. Sonra burada yine karantinaya girdi. Çok kolay değil. Üzerine koyarak gidecek. Daha iyi oynayacağından eminim. Onyekuru'yu tanıyorsunuz ama bugün etkili oynamasını beklerdik. Henry bizim için her zaman iyi bir silahtır. Muhammed her maçta atıyor. İnşallah atmaya da devam edecek. Muhammed'in başka pozisyonları da var. İnşallah ligde gollerine devam eder. Kendisine ihtiyacımız olacak. Yeni yapılan transferler doğru gibi duruyor. Uzun zaman Muhammed'i izledik. Henry'yi zaten çok önceden biliyorduk. Gedson da bize kalite katacak. DeAndre (Yedlin) ilk kez 11'de oynadı. Sağ kanadımızı Linnes ve Şener ile iyi kullanacağa benziyoruz. O da çabuk ve etkili bir oyuncu. İkinci yarıda baskı ve gol pozisyonu ürettiğimiz bölgede becerili olduğumuz bölümde devreye girdi. Halil (Dervişoğlu) de bir şanssızlığa uğradı. Maalesef pozitif çıktı. Gençtir çabuk atlatacaktır."

"ARDA'NIN GALATASARAYLI OLMASI, HERHALDE CEZA ALMASI İÇİN YETERLİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kaptan Arda Turan'a PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezanın adil olmadığını söyledi.

Arda'ya soyunma odasındaki sözlerinden dolayı ceza verildiğini ve bunun bir örneğinin olmadığını dile getiren Terim, "Ceza olarak bir tane emsali yok. Soyunma odası özellikle oyuncuların mahrem yeridir, evi gibidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde şampiyonluklardan sonra soyunma odasına mevkii ne olursa olsun, kim girerse girsin, kimse tavrını ve istifini bozmamıştır. O kadar rahat hareket ederler." şeklinde görüş belirtti.

Benzer durumlarda daha önce ceza verilmediğini vurgulayan Terim, "Bundan önceki örnekler açık. Kimse ceza almamış. Arda'nın Galatasaraylı olması herhalde ceza alması için yeterli gibi duruyor. Eğer bir konunun içinde Fatih Terim geçiyorsa, 'Az ceza verirsek ayıp olur, yakışmaz. Şimdi Fatih Terim lafı geçiyor.' diyorlar. Herhalde ayıp olmasın diye yaptılar. Birden bire, maçtan bir gün önce bir karar açıklanıyor. Acil karar istiyoruz. İki maç ceza geliyor. Saha içinde yapılana, tribünde yapılana ne sevk var, ne ceza var. Ne bir açıklama, ne de herhangi bir kurumdan izah eden bir bildiri var. Ancak birden bire Arda'ya ceza var. Enteresan ama benim adıma enteresan değil. Benim açımdan çok adil durmuyor. Bundan öncekilerin olduğu gibi... Sevkleri de cezaları da açıklamaları da takip ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.