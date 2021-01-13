Fatih Terim'den ayrılık sinyali

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrası "Mayıs ayında hem verdiğim söz hem de kontratım bitiyor" diyerek üstü kapalı bir şekilde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Penaltılarda rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde İrfan Can Kahveci, Visca ve Onyekuru'yu istediğini söyleyerek tüm dikkatini üzerine çeken 67 yaşındaki teknik adam, dün akşam ise istifa sinyali verdi.

"DERİN BİR YALNIZLIK HİSSETTİM"

Deneyimli hoca, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek sanırım en doğrusu." dedi.

YÖNETİMLE İPLER KOPTU

Hatırlanacağı gibi Terim daha önce de "Galatasaray taraftarına verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Bundan sonra kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım." şeklinde konuşmuştu.

2013 yılında Ünal Aysal ile benzer sorunlar yaşayan tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırarak A Milli Takım'ın başına geçmişti.