Fenerbahçe, 2024'teki ilk yenilgisini aldı Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, 2024 yılındaki ilk yenilgisini tattı. Sarı-lacivertliler, 17 resmi maç sonra ise mağlubiyet yaşadı.

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Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü yarı finale yükselen taraf oldu.

Galibiyet golleri; 10. dakikada Olimpiu Morutan, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovanis ve 87. dakikada Garry Rodrigues'den geldi.

Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi.

Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra mağlup oldu

Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti.

Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra Ankaragücü son verdi.

2024'ün ilk yenilgisi

Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti.

İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renktaşı yaşatmış oldu.

Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.