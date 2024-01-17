Fenerbahçe - Adanaspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında Adanaspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlayacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet Said, Feyzi, Fatih, Evren, Lukaku, Kubilay, Harun, Diakite, Burhan, Metehan, Oberlin