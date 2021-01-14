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    Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

    Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

    Samatta'nın golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 22:39
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 22:53
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    Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde aldığı üst üste 4 galibiyetin ardından kupada da yoluna devam etti.

    FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

    Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle geçen Erol Bulut'un ekibi çeyrek finale kaldı.

    Fenerbahçe'de son anlarda Mert hakan Yandaş kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

    KURA ÇEKİMİ CUMA 14:30'DA

    Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 15 Ocak Cuma günü saat 14:30'da TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak kura çekiminde belli olacak.

    Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi #1

    Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi #2

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