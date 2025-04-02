Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev yapacak

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçının başlamasına kısa bir süre kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Şükrü Saraçoğlu Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

30 BİN 199 EMNİYET PERSONELİ GÖREV ALACAK

Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.