- Haberler
- Türkiye Kupası Haberleri
- Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 08:56
Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbaçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.
Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
FENERBAHÇE'NİN EKSİĞİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Lemos ve Samatta'nın maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Fenerbahçe
Harun
Nazım Sangare
Serdar
Sadık
Novak
Ozan Tufan
Ömer Faruk
Mert Hakan
Thiam
Sinan Gümüş
Cisse
Karacabey Belediyespor
Hasan
İlyas
Onur
Rasimcan
Sergen
Yusuf
Taşkın
Gökhan Cingirt
Berk Ali
Arda Yılmaztürk
Gökhan Erdöl