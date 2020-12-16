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    Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor olacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 08:56
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    Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbaçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

    Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

    Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

    Karacabey Belediyespor ise Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

    FENERBAHÇE'NİN EKSİĞİ

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Lemos ve Samatta'nın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

    Fenerbahçe
    Harun
    Nazım Sangare
    Serdar
    Sadık
    Novak
    Ozan Tufan
    Ömer Faruk
    Mert Hakan
    Thiam
    Sinan Gümüş
    Cisse

    Karacabey Belediyespor
    Hasan
    İlyas
    Onur
    Rasimcan
    Sergen
    Yusuf
    Taşkın
    Gökhan Cingirt
    Berk Ali
    Arda Yılmaztürk
    Gökhan Erdöl

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