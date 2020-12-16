Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe'nin konuğu Karacabey Belediyespor olacak.

Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbaçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN EKSİĞİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Lemos ve Samatta'nın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe

Harun

Nazım Sangare

Serdar

Sadık

Novak

Ozan Tufan

Ömer Faruk

Mert Hakan

Thiam

Sinan Gümüş

Cisse



Karacabey Belediyespor

Hasan

İlyas

Onur

Rasimcan

Sergen

Yusuf

Taşkın

Gökhan Cingirt

Berk Ali

Arda Yılmaztürk

Gökhan Erdöl