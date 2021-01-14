- Haberler
- Türkiye Kupası Haberleri
- Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 08:33
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle lider Beşiktaş'ı yakalayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.
Salgın nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin