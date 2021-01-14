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    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 08:33
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    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle lider Beşiktaş'ı yakalayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

    Salgın nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

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