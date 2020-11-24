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Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 08:55
Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki ilk kupa maçına çıkıyor...
Sarı-lacivertliler, 4. tur mücadelesinde 2. lig ekibi Sivas Belediye ile karşı karşıya gelecek.
SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Oytun (Altay)
Serhat
Lemos
Sadık
Novak
Ozan
Mert Hakan
Thiam
Ömer Faruk
Ferdi
Cisse
SİVAS BELEDİYE
Necati
Cumhur
Şehmuz
Muhsin
Fatih
Mustafa Aydın
Ozan
Furkan
Volkan
Emre
Mustafa Türk