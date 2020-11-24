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    Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 08:55
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    Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki ilk kupa maçına çıkıyor...

    Sarı-lacivertliler, 4. tur mücadelesinde 2. lig ekibi Sivas Belediye ile karşı karşıya gelecek.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    FENERBAHÇE

    Oytun (Altay)
    Serhat
    Lemos
    Sadık
    Novak
    Ozan
    Mert Hakan
    Thiam
    Ömer Faruk
    Ferdi
    Cisse

    SİVAS BELEDİYE

    Necati
    Cumhur
    Şehmuz
    Muhsin
    Fatih
    Mustafa Aydın
    Ozan
    Furkan
    Volkan
    Emre
    Mustafa Türk

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