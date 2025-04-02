Fenerbahçe taraftarından bayrak şov!

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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Narinç üstlendi.

KALE ARKASI TRİBÜNÜNDE BAYRAK ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar Okul Açık tribününde ‘Son sözü Fenerbahçe söyleyecek’ ve ‘Şampiyonluk şarkılarıyla dalgalansın bayrağın burada’ pankartı açtı.

Ayrıca kale arkasında yer alan çok sayıda bayrak ile de görsel şölen oluşturuldu.