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Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'te

Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'te Fenerbahçe, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.