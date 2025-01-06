Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılacak mı

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Fenerbahçe yönetimi, bugün (pazartesi) acil koduyla bir araya gelecek.

Saat 16.00'da başlayacak toplantıda hakem kararları masaya yatırılacak.

Fenerbahçe Yönetimi ayrıca Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararını verecek.

ALİ KOÇ KATILMAK İSTEMİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düşüncesi kupaya katılmamak. "Sürekli bizden iyi niyet bekleniyor ancak hakem kararlarında bir düzelme yok" düşüncesinde olan Ali Koç, bu nedenle kupaya katılmayı düşünmüyor.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Fenerbahçe'nin 16.00'da yapacağı toplantının ardından Türkiye Kupası ile ilgili nihai kararının açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe, kupaya katılması halinde 9 Ocak'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.