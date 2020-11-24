Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı

Türkiye Kupası 4. Turu'nda Fenerbahçe, Sivas Belediyespor'u 4-0 yendi ve üst tura adını yazdırdı.

Türkiye Kupası 4. Turu'nda Fenerbahçe, evinde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı ve son 32 turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 41 ve 69'da Thiam, 63'te Pelkas ile 74'te Ademi'den geldi. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 2 golün asistini yaparken, Mert Hakan Yandaş da bir asist yaptı.





EROL BULUT'TAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi.

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.

ÖMER FARUK İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.



Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.





YEDEKLERDE 5 GENÇ

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında 5 genç oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, 17 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Akcan, 18 yaşındaki sol açık Serhat Ahmetoğlu ve 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan Sivas Belediyespor karşısında Erol Bulut'tan şans bekledi.