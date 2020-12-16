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    Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16'da

    Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16'da

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Karacabey Belediyesi'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 22:56
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 23:32
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    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Karacabey Belediyesini ağırladı.

    Karacabey oyuncusu Onur Özcan'ın 11. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna çıktı.

    ALTAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Sarı lacivertli ekibin kalecisi Altay Bayındır, maçın 28. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kart gördü.

    Fenerbahçe Türkiye Kupası nda son 16 da #1

    Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0

    Stat: Ülker

    Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 46 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Novak, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 30 Oytun Özdoğan), Thiam (Dk. 72 Cisse)

    Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Dk. 61 Sefa Durmuş), Abdullah Aydın (Dk. 72 Alper Karaman), Berk Ali Nizam (Dk. 88 Gökhan Erdöl), Ömer Çetinbaş

    Gol: Dk. 11 Onur Özcan (Kendi Kalesine) (Fenerbahçe)

    Kırmızı kart: Dk. 28 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

    Sarı kartlar: Dk. 76 Cisse, Dk. 83 Oytun Özdoğan, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 84 Sergen İlhan (Karacabey Belediyespor)

    Fenerbahçe Türkiye Kupası nda son 16 da #2

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