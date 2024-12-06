Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmayacağı iddiası!

AA & Ensonhaber

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminin ardından 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Kupanın Avrupa kupalarına katılmak adına kısa yol olduğunu dile getirdi.

"KONUŞACAĞIZ"

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğiyle ilgili iddialar hakkında da açıklamalarda bulunan Otyakmaz, şu şekilde konuştu:

Ben de biraz önce öğrendim. O yüzden net bir fikrim yok. Yukarıya çıkınca konuşacağız. Böyle bir niyet varsa, gerekli diyaloglarla durumun rayına oturacağını düşünüyorum.

"KAZASIZ BELASIZ BİR TUR DİLİYORUM"

Lig yarışının uzun ve meşakkatli olduğunu vurgulayan TFF 1. Başkan Vekili Otyakmaz, şöyle devam etti:

Kupanın lig mücadelesine göre daha kısa yol olduğunu söyleyebiliriz. Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur kuralarını çektik. Aynı şehirlerin takımları 4 maçta karşı karşıya gelecek. Kura azizliği oldu diyebilirim. Onlar adına da iyi olmuştur. En azından kış aylarında seyahatten kurtuldular. Bütün takımlarımıza kazasız belasız bir tur diliyorum.

"HEYECANLI BİR DURUM OLACAKTIR"

Bu turun ardından takımların grup maçlarında karşılaşacağını hatırlatan Otyakmaz, şu açıklamalarda bulundu:

Turu geçen 19 takımın haricinde Avrupa kupalarına katılan 5 takımla birlikte 24 takımlı, Avrupa kupalarındaki gibi bir lig olacak. İlk kez deneniyor ama heyecanlı bir durum olacaktır.

NELER OLDU?

Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığıyla gündeme geldi.

HT Spor'un haberine göre; Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.

Bu konuda Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi.

Kasımpaşa ve daha önce Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.