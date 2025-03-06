Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"İNŞALLAH HAK EDEN KAZANIR"
Belgü, şu şekilde konuştu:
Hayırlı olsun, Fenerbahçe'ye, Galatasaray çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe maçları her zaman çok yoğun, güzel bir atmosferde geçiyor. Türk sporu için önemli bir maç. İnşallah hak eden kazanır. Tabii ki gönlümüzden Fenerbahçe geçiyor.
"YABANCI HAKEMLERİN DERBİLERİ YÖNETMESİNDE BÜYÜK FAYDA GÖRÜYORUZ"
Türkiye Kupası da dahil olmak üzere bütün derbilerde yabancı hakem istediklerinin altını çizen Belgü, şu şekilde konuştu:
Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Yabancı hakemler bütün derbileri yönetsin, sadece bizim değil. Biz içeride iki derbi oynayacağız. Yabancı hakemlerin derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla konuşturmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta, oynanabilecek olan derbilerde de yabancı hakem olmasını arzu ederiz, destekleriz.
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