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    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası'nda son 16 turunda

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası'nda son 16 turunda

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 23:53
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçların oynanırken, Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u ağırladı.

    95. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 99. dakikada Birght Osayi-Samuel 2. golü kaydetti.

    Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası nda son 16 turunda #1

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası nda son 16 turunda #2

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası nda son 16 turunda #3

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası nda son 16 turunda #4

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası nda son 16 turunda #5

    Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası nda son 16 turunda #6

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