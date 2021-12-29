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Fenerbahçe Ziraat Turkiye Kupası'nda son 16 turunda
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna adını yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 23:35
- Güncelleme : 29.12.2021 - 23:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçların oynanırken, Fenerbahçe sahasında Afyonspor'u ağırladı.
95. dakikada Enner Valencia'nın penaltıyı gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 99. dakikada Birght Osayi-Samuel 2. golü kaydetti.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.