Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 3 maç sonra 11'de

Haber Merkezi
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında ezeli ralkibi Galatasaray ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, formasına kavuştu.
28 yaşındaki defans, 3 maç sonra sahaya çıktı.
Derbi hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışan Çağlar, derbiye de 11'de başladı.
FRED DE OYNADI
Bodrum FK maçında hafif sakatlığı bulunan ve kadroda bulunmayan Fred de Galatasaray'a karşı 11'de yer aldı.
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