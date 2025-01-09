Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası Ali Şansalan paylaşımı

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.
Başakşehir, 35. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 51. dakikada kullanılan serbest vuruşta Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.
Başakşehir, Galatasaray'a hızlı cevap verdi ve 53. dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle 2-1 öne geçti.
Golden sonra baskısını artıran Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile 74. dakikada yeniden beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI
Galatasaray, son dakikalarda kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyerek galibiyet şansından faydalanamadı.
Maçın son anlarında Gabriel Sara, Ömer Ali Şahiner'le girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi.
90+7. dakikada penaltının başına geçen Michy Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına uzanarak topu kornere çeldi.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kupada oynadığı Başakşehir maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa, 'En mağdur biziz' dersiniz!" ifadelerine yer verilirken düdük resmi de kullanıldı.
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