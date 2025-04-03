Fenerbahçe'den hiçbir teknik sorumlu basın toplantısına katılmadı

İHA
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, derbi sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Müsabakada son düdüğün çalmasıyla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha içerisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu.
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KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI
Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarken, sarı-kırmızılı teknik adam yere düştü. Hakem Cihan Aydın, sarı-lacivertli teknik adama kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti de 90. dakikada yaşanan kavgada kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ
Derbide yaşanan kavga ve tartışmalardan dolayı Fenerbahçe tarafından tepki amaçlı basın toplantısında katılım sağlanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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